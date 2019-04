Okrogla miza: Z več samozavesti in krepitvijo blagovne znamke Slovenija na oddaljene trge

Brdo pri Kranju, 10. aprila - Med izzivi za povečanje števila izvoznikov in izvoznih trgov je povečanje prepoznavnosti Slovenije tudi na bolj oddaljenih trgih. Hkrati je pomembno, da so podjetja samozavestna in tudi izkoristijo podporno okolje, so poudarili na okrogli mizi v okviru konference o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju.