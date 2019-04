V slovenski industriji primanjkuje več sto varilcev

Celje, 10. aprila - Slovenska industrija se že več let sooča s pomanjkanjem varilcev. Po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje Slovenije so delodajalci razpisali 700 delovnih mest za varilce, ki jih sicer novačijo v Bosni in Srbiji, je na današnji novinarski konferenci na celjskem sejmišču povedala izvršna sekretarka sindikata Skei Mateja Gerečnik.