Ljubljana, 10. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zapora na cesti Logatec-Žiri pri Rovtah odpovedana. Dela so prestavljena predvidoma na prihodnji teden. Zaradi del na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh bodo vsako noč med 18. in 5. uro popolne zapore predvidoma do 22. aprila. Obvoza ne bo.