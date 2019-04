Na čelo skupine Airbus namesto Endersa prihaja Faury

Amsterdam, 10. aprila - Evropska skupina Airbus, ki poleg civilnih in vojaških letal izdeluje tudi helikopterje ter vesoljsko tehnologijo, danes dobiva novega vodilnega. Nemca Thomasa Endersa, za katerim je sedem turbulentnih let na čelu skupine, bo zamenjal Francoz Guillaume Faury. Čaka ga nekaj zahtevnih izzivov - učinek brexita, grožnje ZDA in korupcijske preiskave.