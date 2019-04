Slovenija želi povečevati izvoz za pet odstotkov letno

Brdo pri Kranju, 10. aprila - Slovenija želi v letošnjem in prihodnjem letu izvoz povečati za pet odstotkov letno, ob tem pa povečevati delež izvoza malih in srednjih podjetij za dve odstotni točki letno. Priložnosti za to se kažejo predvsem na nišnih področjih, v krepitvi izvoza storitev ter digitalizaciji, je dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti.