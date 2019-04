Savinjsko-šaleški in koroški turistični ponudniki se povezujejo

Velenje/Muta, 10. aprila - V turizmu je sodelovanje najbolj pomembno, turista pa ne zanimajo meje občin in regij, je ob današnji predstavitvi skupnega turističnega produkta Doživetje treh dolin za STA povedala Tina Belina iz Zavoda za turizem Šaleške doline. Produkt, ki so ga predstavili v Velenju, so zasnovali nekateri ponudniki iz Koroške in Savinjsko-Šaleške regije.