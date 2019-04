Telekom Slovenije naredil nov korak v smeri razvoja 5G

Ljubljana, 10. aprila - Telekom Slovenije je svoje mobilno omrežje v celoti nadgradil s tehnologijo NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Gre za standardizirano tehnologijo za učinkovito množično komunikacijo naprav, ki ustvarja nizek podatkovni promet in predstavlja nadaljnji mejnik v smeri razvoja pete generacije mobilnih omrežij (5G), so sporočili iz družbe.