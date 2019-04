Ljubljana, 10. aprila - Novinarska konferenca poslanca SMC Gregorja Periča o vložitvi zahteve za sklic skupne seje odbora za zunanjo politiko in odbora za kulturo, na kateri bodo govorili o vmešavanju Madžarske in Hrvaške v uresničevanje pravice do svobode izražanja v RS, bo danes ob 12. uri v DZ v sobi 117, na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SMC.