ATVP proti podelitvi pristojnosti za vzpostavitev virtualne podatkovne sobe

Ljubljana, 10. aprila - ATVP je opozorila, da ne bo sposobna izvrševati določil predloga zakona o izbrisih v bankah, ki predvideva, da mora vzpostaviti virtualno podatkovno sobo ter izvrševati nadzor nad njenim dostopom in nad neupravičenimi razkritji podatkov. Na to je vlado opozorila tudi v posebnem pismu, so danes sporočili iz ATVP.