Arso opozarja na možnost razlivanja rek v osrednji in vzhodni Sloveniji

Ljubljana, 10. aprila - Ob predvidenih obilnih in intenzivnih padavinah na širšem območju osrednje in vzhodne Slovenije od danes popoldne pa vse do petka lahko hitro in močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniški vodotoki. V četrtek se lahko pričnejo razlivati tudi večje reke, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso).