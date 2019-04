V Ljubljani spregovorili o krščanskem pogledu na šport

Ljubljana, 10. aprila - Pastorala športa je pastoralno področje, ki je v Sloveniji prisotno že več kot dve desetletji, vendar še vedno v veliki meri ostaja marginalizirano. V ta namen so pri založbi Družina in ŠportKAT-Salezijanska animacija športa pripravili okroglo mizo z naslovom Krščanski pogled na šport, na kateri so predstavili tudi nove publikacije o tej temi.