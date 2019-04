V New Yorku zaradi izbruha ošpic razglasili izredne razmere

New York, 10. aprila - V New Yorku so v torek zaradi obsežnega izbruha ošpic razglasili izredne razmere za določene predele Brooklyna ter uvedli obvezno cepljenje za tamkajšnje prebivalce. Na območju mesta sicer živijo številni ljudje, ki iz verskih razlogov nasprotujejo cepljenju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.