Brežice, 10. aprila - V torek zvečer se je v naselju Mihalovec v občini Brežice zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Občan se je prevrnil z viličarjem in pri tem na kraju dogodka podlegel hudim poškodbam, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.