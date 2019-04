Jeseničani po podaljšku pete tekme ostali brez finala

Bolzano, 9. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v peti tekmi polfinala alpske lige na gostovanju v Brunicu izgubili s Pustertalom po podaljšku z 2:3 (0:1, 1:0, 1:1; 0:1). Jeseničani so tako ostali brez finala, v katerem se bosta na štiri zmage merila SŽ Olimpija in Pustertal.