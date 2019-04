Iz Hoč poziv proti zaprtju mariborskega letališča

Hoče, 9. aprila - Po kitajskem odstopu od najema mariborskega letališča ni znano, kaj bo z letališčem po 15. juliju. Predstavniki občine Hoče-Slivnica, zaposleni in ostali dejavni na letališču so zato danes pozvali državne oblasti, naj prekinejo negotovost in čim prej dorečejo prihodnost letališča. Morebitnemu zaprtju letališča odločno nasprotujejo.