Leonardo da Vinci je ustvarjal z obema rokama

Firence, 9. aprila - Raziskovalci Galerije Uffizi so dokazali, da je italijanski renesančni genij Leonardo da Vinci lahko z obema rokama pisal, risal in slikal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do ugotovitve so raziskovalci prišli s podrobno analizo njegovega zgodnjega dela, preprosto poimenovanega Pokrajina, iz leta 1473.