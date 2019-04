Večina evropskih borz s padcem; cenejša nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 9. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Kot poročajo tuje agencije, so trgovanje narekovala ugibanja o brexitu. Britanska premierka Theresa May se je danes v Berlinu sestala z nemško kanclerko Angelo Merkel, s katero sta se strinjali, da je pomembno zagotoviti urejen izstop Združenega kraljestva iz EU.