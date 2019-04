Na komisiji za narodni skupnosti opozorili na pešanje dvojezičnosti v javni upravi

Ljubljana, 9. aprila - Komisija DZ za narodni skupnosti se je na današnji seji seznanila z načrtom delovanja vlade na področju zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Ugotovili so, da so na nekaterih področjih napredovali, na nekaterih pa stagnirali ter opozorili, da še vedno peša dvojezičnost v javni upravi.