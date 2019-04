Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za delnice NLB

Ljubljana, 9. aprila - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,04-odstotno rastjo indeksa blue chipov SBI TOP, navzgor so ga potisnile delnice Intereurope, Telekoma Slovenije, Save Re in Zavarovalnice Triglav. Borzni posredniki so sklenili za 841.750 evrov poslov, največ zanimanja so požele delnice NLB, ki so se sicer pocenile.