Vstopnice za slovensko gostovanje v Avstriji že na voljo

Ljubljana, 9. aprila - Slovenska nogometna reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 začela z remijema 1:1 proti Izraelu in Severni Makedoniji. Četo Matjaža Keka novi preizkušnji čakata junija v gosteh pri Latviji in Avstriji. Za tekmo 7. junija v Celovcu so že na voljo tudi vstopnice.