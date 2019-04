Zaradi del do predvidoma konca junija zaprt del Litijske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 9. aprila - Zaradi del bo od srede do predvidoma 30. junija za ves promet zaprta Litijska cesta na odseku med Pesarsko in Fužinsko cesto. Rekonstrukcija ceste sodi v sklop projekta Čisto zate, v okviru katerega Mestna občina Ljubljana (Mol) dograjuje kanalizacijsko omrežje, hkrati pa na cestah ureja ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.