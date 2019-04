Ministrstvo o aferi z anketo o travinju: Po izvedbi posla naročnik nima vpliva na poslovanje izvajalca

Ljubljana/Maribor/Koper, 11. aprila - Mediji so nedavno razkrili, da je Zavod študentska praksa Maribor, ki je bil brez zaposlenih in je nato nehal delovati, od kmetijskega ministrstva dobil več kot 40.000 evrov vreden posel za anketo o zalogah ogljika na travinju. Na ministrstvu so pojasnili, da je bil posel izveden korektno, naročnik pa po izvedbi nima vpliva na poslovanje izvajalca.