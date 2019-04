Odbor za infrastrukturo le delno podprl podnebne zahteve mladih

Ljubljana, 9. aprila - Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je danes na izredni seji obravnaval zahteve gibanja Mladih za podnebno pravičnost, ki so jih slednji na državni zbor in vlado naslovili po velikih okoljskih protestih 15. marca. Poslanci so se strinjali, da so potrebni konkretni ukrepi, a so predloge mladih nekoliko omehčali.