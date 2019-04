Policija: V naravi odvrženi čevlji niso kaznivo dejanje

Idrija, 9. aprila - Idrijski policisti ob najdbi odvrženih čevljev na Črnovrški planoti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja zoper okolje, so danes pojasnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica. Na zasebni parceli po pobočju gozda blizu regionalne ceste Črni Vrh nad Idrijo - Col so namreč pred dnevi našli številne ponošene in tudi popolnoma nove čevlje.