Cerar in Borrell kot najugodnejšo možnost vidita brexit z dogovorom

Ljubljana, 9. aprila - Slovenski in španski zunanji minister Miro Cerar in Josep Borrell sta danes v zvezi z brexitom kot najugodnejšo možnost izpostavila izstop z dogovorom, nihče od njiju pa ne nasprotuje preložitvi izstopa. Po pogovorih v Ljubljani sta se zavzela tudi za poglobitev že tako dobrih dvostranskih odnosov med Slovenijo in Španijo.