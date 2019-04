Po prenovljeni kočevski železnici v petek prvi tovorni vlak

Kočevje, 9. aprila - Po prenovljenem, nekaj več kot 12-kilometrskem odseku železniške proge med Kočevjem in Ribnico, ki so ga začeli prenavljati oktobra 2016, bo v petek zapeljal prvi tovorni vlak. Uradno odprtje odseka za tovorni promet bo nekaj po poldnevu na železniški postaji Kočevje, so na Direkciji RS za infrastrukturo danes povedali za STA.