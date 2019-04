Policisti v minulih dneh našteli več deset ilegalnih prehodov meje

Ljubljana/Novo mesto/Koper, 9. aprila - Policisti ljubljanske, novomeške in koprske policijske uprave (PU) so v minulih dneh obravnavali več deset nedovoljenih prehodov državne meje. Največ dela so imeli kočevski policisti, med ilegalnimi prebežniki pa je bilo največ državljanov Pakistana. V petek so tudi pridržali organizatorja prevoza prebežnikov in njegova pomočnika.