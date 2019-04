Sindikat poziva k izboljšanju varnosti za voznike avtobusov

Ljubljana, 9. aprila - Sindikat voznikov avtobusov od države in delodajalcev v cestnem potniškem prometu pričakuje, da bodo v najkrajšem možnem času voznikom avtobusov omogočili pogoje za bolj varno in zdravo delovno okolje. Izpostavili so nedavno ugrabitev avtobusa LPP in dodali, da številni avtobusi nimajo varnostnih pregrad in kamer, kot jih je imel omenjeni.