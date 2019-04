Tožilstvo umaknilo obtožnico proti nekdanjim vodilnim Nafte

Murska Sobota, 9. aprila - Tožilstvo v Murski Soboti je nedavno umaknilo obtožnico proti Borisu Švecu in Cvetu Žaliku, nekdanjima direktorjema Nafte Petrochem in krovne družbe Nafta Lendava, ter nekdanji direktorici Eko Nafte Snežani Bokan Kuprivec. Švec je danes za STA izrazil zadovoljstvo in dodal, da je že pri svoji razrešitvi dokazal, da je bila nezakonita.