Igor Lukšič z novo knjigo Med hlapci in revolucionarji

Ljubljana, 9. aprila - Politolog in profesor ljubljanske fakultete za družbene vede Igor Lukšič bo danes predstavil novo knjigo Med hlapci in revolucionarji. "Gre za nastanek političnih idej in doktrin na Slovenskem od Trubarja do Cankarja in za prvo skico prevedbe literarne in kulturne zgodovine, ki je prevladujoča v politični zgodovini," je za STA dejal avtor.