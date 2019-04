Židan na Dunaju s kolegi iz EU in v poklon Antonu Janši

Dunaj, 9. aprila - Predsednik DZ Dejan Židan se je v ponedeljek in danes na Dunaju udeležil konference predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta. Govorili so predvsem o razvoju EU. Židan je danes na Dunaju z avstrijskim kolegom Wolfgangom Sobotko tudi prisostvoval odkritju spominske plošče čebelarju Antonu Janši v slovenskem jeziku.