Parlament za začasnega predsednika Alžirije potrdil Bensaleha

Alžir, 9. aprila - Po odstopu dolgoletnega predsednika Alžirije Abdelaziza Bouteflike so danes poslanci za začasnega predsednika potrdili predsednika zgornjega doma parlamenta Abdelkaderja Bensaleha. Potrdili so ga kljub nasprotovanju protestnikov in opozicije, ki je bojkotirala glasovanje.