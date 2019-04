Novomeški Kulturni center Janeza Trdine z dodatnim prizoriščem in ponudbo

Novo mesto, 9. aprila - V Kulturnem centru Janeza Trdine, ki deluje v okviru občinskega Zavoda Novo mesto, so v prenovljeni in energetsko sanirani avli nedavno uredili nov prireditveni prostor in ga združili z gledališko kavarno. Novo prizorišče je namenjeno kulturnim prireditvam, ki sodijo v bolj intimno in komorno okolje, hkrati pa medgeneracijskemu srečevanju.