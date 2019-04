DNS zgrožen nad že drugim posegom tuje vlade v slovenske medije

Ljubljana, 9. aprila - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je zgroženo nad že drugim poskusom posega tuje vlade v uredniške odločitve slovenskega medija. "Novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj," so zapisali. Takšno ravnanje, tako DNS, razkriva "politične pritiske, za katere smo menili, da so stvar preteklosti".