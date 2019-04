Lobnikar za STA: Ukrepi vlade ob prisluškovalni aferi dovolj, a treba se bo iz nje kaj naučiti

Ljubljana, 9. aprila - Ukrepi vlade ob prisluškovalni aferi, torej sklic sveta za nacionalno varnost in pogovori veleposlanikov na MZZ so več kot dovolj za sporočilo Hrvaški, da je za Slovenijo takšno vedenje nesprejemljivo, ocenjuje poznavalec varnostnih organizacij Branko Lobnikar. Hkrati opozarja, da mora Slovenija spremeniti odnos do protiobveščevalne dejavnosti.