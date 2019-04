V koprskem gledališču triler o medsebojnih odnosih

Koper, 9. aprila - Zadnja premiera Gledališča Koper v tej sezoni bo delo katalonske avtorice Marte Buchaca Deklice ne bi smele igrati nogometa. Triler, kot je igro opredelila avtorica, po besedah dramaturginje Nine Šorak govori o medsebojnih odnosih in tem, kako dobro poznamo drug drugega. Režiral je Daniel Day Škufca, premiera bo v četrtek in petek v mali dvorani.