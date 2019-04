Preventivni zdravstveni programi najbolje delujejo v lokalnem okolju

Ljubljana, 9. aprila - Preventivni programi in delo z ranljivi skupinami pomembno prispevajo k krepitvi zdravja. Progami pa dajo dobre rezultate le, če se izvajajo v lokalnem okolju. Zdravje najbolje krepimo tam, kjer živimo in delamo, so poudarili sodelujoči na prvi konferenci Zdrava povezava. Predstavili so programe, ki dopolnjujejo javne službe na področju zdravja.