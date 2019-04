Državljan BiH zaradi nasilnega vedenja v Velenju v priporu

Celje, 10. aprila - Celjski policisti so 26-letnega državljana BiH, ki se je v soboto popoldne v Velenju nasilno vedel do mimoidočih in jih več tudi lažje poškodoval, v ponedeljek s kazensko ovadbo zaradi nasilništva pripeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, je danes za STA povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.