Trumpov predsedniški mandat zaznamovali številni odstopi in odstavitve

pripravila Blaž Mohorčič in Maja Cerkovnik

Washington, 9. aprila - Odkar je ameriški predsednik Donald Trump januarja 2017 prevzel položaj, so njegovo administracijo zapustili številni sodelavci. Zadnja v vrsti sta ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen in vodja tajne službe ZDA Randolph Alles, ki sta odšla v zadnjih dneh. Spodaj so navedeni ključni odstopi in odstavitve v Trumpovi administraciji.