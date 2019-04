V napadu na ameriški konvoj v Afganistanu štirje mrtvi

Kabul, 9. aprila - V bližini afganistanske prestolnice Kabul so bili v ponedeljek zvečer v bombnem napadu na vojaški konvoj ubiti trije ameriški vojaki in še en njihov sodelavec. Odgovornost za napad so že prevzeli talibani, kar zdaj meče senco na mirovna pogajanja, ki se odvijajo v Katarju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.