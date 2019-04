Mariborčanke v finale, Kamničanke v boj za tretje mesto

Maribor, 8. aprila - Odbojkarice Novo KBM Branik so tudi na povratni polfinalni tekmi končnice 1A. DOL za ženske doma v Mariboru premagale kamniški Calcit Volley s 3:0 (23, 14, 17). Branilke naslova so bile boljše tudi na prvi tekmi s 3:2 in bodo v finalu končnice igrale z GEN-I Volleyjem. Kamničanke pa se bodo s SIP Šempetrom pomerile za tretje mesto.