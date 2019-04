Vlada in sindikati prihodnji teden na pogajanja o regresu in potnih stroških

Ljubljana, 8. aprila - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so na današnjem sestanku potrdili časovnico, po kateri bodo vodili pogajanja v letošnjem letu. V sredo prihodnji teden se prvič dobijo na pogajanjih, usklajevali pa se bodo o višini letošnjega regresa za letni dopust in povračilih stroškov prevoza na delo in z dela.