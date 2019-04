Evropske borze večinoma končale pod izhodišči

London/Frankfurt/Pariz, 8. aprila - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje večinoma končale z negativnim predznakom. Evropski kapitalski trgi so podlegli negativnim gibanjem borz v ZDA, kjer so v središču pozornosti trgovinski pogovori s Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, evro pa v primerjavi z dolarjem pridobil na vrednosti.