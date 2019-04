Cerar o Venezueli: Slovenija je na pravi strani

Bruselj/Luxembourg, 8. aprila - Slovenija je s svojimi stališči do Venezuele ves čas na pravi strani, je poudaril zunanji minister Miro Cerar v Luksemburgu. Razprava, ki se je doma začela predvsem na pobudo Levice in tudi nekaterih drugih bolj levo usmerjenih strank, je očitno izrazito ideološko motivirana in nima nobene povezave z željo po humanitarni pomoči ljudem, je ocenil.