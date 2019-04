Svetovni dan Parkinsonove bolezni v znamenju opozarjanja o tej še vedno neozdravljivi bolezni

Ljubljana, 11. aprila - Svetovni dan Parkinsonove bolezni, ki ga zaznamujemo danes, opozarja na izzive, s katerimi se soočajo bolniki, njihova družina ter skrbniki. To je počasi napredujoča degenerativna nevrološka bolezen, ki ni ozdravljiva. Prizadene stare in mlade, pogosteje moške kot ženske. V svetu je 6,3 milijona ljudi s to boleznijo, v Sloveniji okoli 8000.