EU preizkusila pripravljenost na kibernetske incidente

Bruselj, 8. aprila - Evropska unija je v petek v okviru aktivnosti pred evropskimi volitvami preizkusila pripravljenost in odzivnost držav članic na potencialne kibernetske incidente. Namen vaje je bila tudi krepitev sposobnosti in pripravljenosti na področju kibernetske varnosti za poštene in svobodne volitve, so danes sporočili iz Bruslja.