Tudi primarni pediatri z opozorili o preobremenjenosti

Ljubljana, 8. aprila - Po vse glasnejših opozorilih družinskih zdravnikov so na težave pri svojem delu opozorili tudi primarni pediatri. Kot so za STA pojasnili v sekciji za primarno pediatrijo, se tudi oni srečujejo z administrativnimi obremenitvami in neugodno starostno strukturo primarnih pediatrov ter nesorazmerno razporejenostjo pediatričnih programov po državi.