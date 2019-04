Erdogan: Volitve v Istanbulu v nasprotju s pravili

Istanbul, 8. aprila - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dober teden dni po lokalnih volitvah izjavil, da so bile te v Istanbulu v nasprotju s pravili. Vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) je na teh volitvah izgubila Ankaro in Istanbul. Erdogan je danes sporočil, da je AKP ugotovila, da je na volitvah v Istanbulu prišlo do "organiziranega zločina".