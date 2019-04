Na Celjskem pitna voda lani ustrezne kakovosti

Celje, 14. aprila - Občani Celja, Vojnika, Štor, Dobrne in Laškega so imeli lani zagotovljeno varno oskrbo s pitno vodo tako z vidika zadostnih količin kot tudi kakovosti. Delež neskladnih vzorcev pitne vode je v Celju, Vojniku, Štorah in Dobrni znašal 1,8 odstotka, v Laškem pa dva odstotka.