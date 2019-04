Miami Heat v rokah Detroita

Ljubljana, 8. aprila - Košarkarji Miami Heat na zadnjih dveh tekmah rednega dela sezone NBA potrebujejo dve zmagi in hkrati dva poraza Detroita, sicer bodo še drugič v zadnjih treh sezonah zgrešili uvrstitev v končnico. Goran Dragić bo s soigralci v sredo gostil Philadelphio, nato naslednji dan gostoval pri Brooklynu, Detroit pa se bo pomeril z Memphisom in New Yorkom.